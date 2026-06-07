Расширенный геймплей Gears of War: E-Day с обзором механик и новых режимов

Трансляция XBOX Games Showcase 2026 эффектно открылась мощным анонсом — компания Microsoft продемонстрировала первый фрагмент игрового процесса Gears of War: E-Day, а также объявила официальную дату запуска проекта. В конце мероприятия студия The Coalition подробнее остановилась на геймплее, пролив свет на ключевые новшества долгожданного приквела.

Gears of War: E-Day погружает геймеров в самое начало 14-летней войны, рассказывая историю становления легендарного братства Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго. Игра воссоздаст события рокового Дня Вторжения. Мы увидим, как монструозная Орда Саранчи вырывается из недр земли. Сражаться героям предстоит на улочках осажденного и разрушенного города Калоны на протяжении трех самых напряженных дней катастрофы. К слову, игру не нужно проходить в одиночку: кампания поддерживает кооператив на четырех человек. Помимо легендарной парочки в отряде появились новые персонажи: закаленная ветеранка Магс Картер и юный связист Лукас Рейес. Напарники не являются статистами и имеют собственные сюжетные арки.

Что же касается механик, то разработчики клянутся, что, несмотря на возвращение к истокам, игра ощущается по-современному свежо. Изменился словарь боя: герои научились динамично скользить в укрытия под грузовики и перепрыгивать препятствия. Тем не менее на деле геймплей пока не выглядит столь же революционно и впечатляюще. Многое сводится к консервативной классической формуле: укрытия, стрельба и знакомые тайминги. Из заметных оружейных новинок больше всего впечатляет «Кишкодер» — гранатомет, стреляющий проникающими снарядами, позволяющий подорвать бомбу даже находясь за спиной спрятавшегося противника.

Еще один сюрприз авторы подготовили для фанатов мультиплеера. Помимо соревновательного классического 4-на-4 PvP, серия представляет глобальное обновление PVE — масштабный 12-пользовательский режим "Осада Орды", в котором целых три взвода плечом к плечу будут защищать секторы осажденного мегаполиса.

Официальный релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября на Xbox Series X|S и ПК. За оформленный предзаказ или наличие подписки Game Pass игрокам выдадут бонус в виде 5 дней раннего доступа к открытой августовской мультиплеерной бете.