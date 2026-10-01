Разработчики Gears of War: E-Day боятся увольнений после релиза - сотрудники ждут новой волны сокращений

Сотрудники The Coalition опасаются новых сокращений после выхода Gears of War: E-Day. Несмотря на то что сентябрьская волна увольнений в Xbox в основном не затронула студию, разработчики не уверены, что их рабочие места останутся в безопасности.

В разговоре с Eurogamer несколько сотрудников The Coalition на условиях анонимности рассказали, что не собираются чувствовать себя спокойно до тех пор, пока после релиза не пройдёт несколько месяцев. По их словам, запланированные Microsoft сокращения в рамках текущего финансового года ещё не завершены.

Ситуацию внутри студии особенно усугубили недавние увольнения. Незадолго до выхода Gears of War: E-Day работу потерял сценарный директор игры Хуан Вака. По данным Eurogamer, некоторых других сотрудников также уволили без публичного объявления.

Разработчики называют происходящее деморализующим и признаются, что теперь ждут следующей волны сокращений или возможной реорганизации студии. Один из сотрудников отметил, что сейчас команда скорее ожидает новых изменений, чем чувствует себя в безопасности.

Отдельную тревогу вызывает система бонусов, привязанная к результатам игры. Согласно её условиям, сотрудник должен оставаться штатным работником на момент выплаты, поэтому уволенные до этого момента разработчики могут лишиться причитающихся им бонусов.

По данным Eurogamer, соответствующие выплаты должны состояться ближе к концу октября. Таким образом, сотрудники The Coalition опасаются, что новая волна увольнений может произойти практически сразу после релиза Gears of War: E-Day — ещё до того, как команда успеет спокойно отметить завершение работы над игрой.