Разработчики Gears of War: E-Day гордятся статусом главного эксклюзива Xbox

Команда The Coalition прокомментировала статус Gears of War: E-Day на фоне возвращения Microsoft к более жёсткой политике эксклюзивности. Креативный директор Мэтт Сёрси заявил, что разработчики гордятся тем, что новая часть Gears of War остаётся одной из ключевых игр Xbox.

«Gears настолько тесно связана с Xbox, что буквально вплетена в её ДНК. В The Coalition мы очень гордимся тем, что работаем с этой серией и продолжаем её наследие», — отметил Сёрси.

Gears of War: E-Day действительно стала консольным эксклюзивом Xbox после того, как Microsoft в 2025 году выпустила Gears of War: Reloaded на PlayStation 5. Некоторое время появление серии на консоли Sony заставляло игроков предполагать, что следующие части также выйдут на PS5.

Ситуация изменилась на Xbox Games Showcase 2026, где компания официально объявила, что Gears of War: E-Day выйдет только на Xbox Series X/S и PC. Позднее Microsoft также заявила, что новые эксклюзивы Xbox не планирует выпускать на конкурирующих консолях.

При этом в The Coalition подчёркивают, что решение о платформе не меняло главной цели команды. По словам Сёрси, разработчики прежде всего хотели создать максимально качественную Gears of War и сделать E-Day технической и визуальной демонстрацией возможностей серии.

«Мы гордимся тем, что остаёмся одной из главных игр Xbox. Думаю, так было уже давно, и здорово снова занять эту роль», — добавил Сёрси.

Gears of War: E-Day вышла в раннем доступе 1 октября для владельцев Premium Edition на PC и Xbox Series X/S. Полноценный релиз состоится 6 октября. Игра рассказывает историю Дня Возникновения и возвращает игроков к событиям, связанным с Маркусом Фениксом и Домом Сантьяго.