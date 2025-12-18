ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gears of War: E-Day 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 117 оценок

Разработчики Gears of War: E-Day называют её своей "самой амбициозной игрой"

monk70 monk70

Компания The Coalition представила краткое, но многообещающее обновление о Gears of War: E-Day, которую они называют своим «самым амбициозным» проектом. Хотя дата выхода приквела ещё не объявлена, похоже, фанатов ждёт много интересного в 2026 году.

В итоговой статье Xbox многие команды, работавшие над крупнейшими играми 2025 года, такими как The Outer Worlds 2 и South of Midnight, обсудили их и то, чего они ждут в 2026 году. Одним из собеседников был Майк Крамп, руководитель студии The Coalition, отвечающий за Gears of War: Reloaded. На вопрос о том, чего студия больше всего ждёт в 2026 году, Крамп ответил следующее:

В следующем году исполняется 20 лет Gears of War, и мы не можем придумать лучшего способа отметить это событие, чем выпуском Gears of War: E-Day. Это наша самая амбициозная игра на сегодняшний день, полностью созданная с нуля на движке Unreal Engine 5, чтобы она ощущалась как Gears и игралась как новая. Это возвращение к нашим корням, поскольку Маркус и Дом впервые сталкиваются с Саранчой. Это лучшее место, чтобы погрузиться во вселенную Gears, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться с вами новыми подробностями в следующем году.

Gears of War: E-Day планируется выпустить в 2026 году. С 2024 года не было выпущено ни одного геймплея или дополнительных трейлеров. Тем не менее, команда The Coalition и People Can Fly, похоже, уверена, что игра оправдает ожидания. Учитывая амбициозность Gears 5 как проекта в серии, E-Day может стать тем, чего ждали фанаты.

13
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Buriii Berry

Please 2026 🙏

3
jax baron

так и будет.

Dark1994

Будем надеяться на годноту, прошёл все части какие есть, в коопе с кентом зарубится самое оно)

2