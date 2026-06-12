Разработчики Gears of War E-Day никогда не думали о релизе шутера на PlayStation 5

Анонс шутера Gears of War: E-Day на июньской презентации Xbox Games Showcase спровоцировал волну слухов в геймдеве. Несмотря на официальное заявление разработчиков из The Coalition о том, что игра выйдет только на ПК и консолях Xbox Series, в сети появились инсайды о существовании версии для PlayStation 5. Согласно неофициальным источникам, проект для конкурирующей платформы Sony разрабатывался параллельно, но был экстренно закрыт в последний момент по личному распоряжению новой главы игрового подразделения Microsoft Аши Шармы.

Руководство Xbox и ключевые авторы проекта оперативно выступили с опровержением этих домыслов. Глава маркетинга Аарон Гринберг назвал слухи ложными, хотя и признал, что с приходом Шармы в конце февраля внутренние процессы в компании претерпели сильные изменения. Позже в интервью изданию Eurogamer креативный директор The Coalition Мэтт Сирси и бренд-директор Николь Фосетт поставили точку в обсуждении, заявив, что команда никогда не собиралась расширять список целевых платформ и создавала шутер строго для экосистемы Microsoft:

«Ну, мы никогда не говорили о ее выходе на PS5».

Тем не менее инсайдеры и игроки, ожидавшие мультиплатформенного релиза из-за новой стратегии Xbox, до сих пор сомневаются в честности официальных заявлений, указывая на признаки спонтанной отмены порта. Главными аргументами скептиков стали появление трейлера с логотипом PS5 и одновременное присвоение игре рейтинга PEGI для консоли Sony. Они уверены, что такие совпадения невозможны без наличия готовой рабочей сборки Gears of War E-Day для PS5.

Кому верить в этой ситуации — каждый решает сам. Однако, судя по деталям, где-то в архивах вполне может лежать почти готовая сборка игры для PlayStation 5, которая теперь вряд ли доберется до геймеров.

Релиз игры состоится 6 октября 2026 года только на Xbox Series X|S и ПК, а также в каталоге Game Pass с первого дня