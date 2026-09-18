Разработчики Gears of War: E-Day объяснили годы затишья и признали провал прошлых экспериментов

Многолетнее информационное молчание студии The Coalition после релиза Gears 5 оказалось следствием масштабного творческого кризиса и переосмысления фундаментальных основ франшизы. Директор по бренду Николь Фосетт подтвердила, что коллективу потребовалось полностью уйти в тень на несколько лет, чтобы вдали от посторонних глаз и давления аудитории проанализировать накопившиеся проблемы, пережить внутренние споры и заново нащупать истинную идентичность серии.

Одним из главных поводов для затяжных дискуссий внутри команды стали спорные элементы открытого мира из пятой части. Креативный директор студии Мэтт Сирси признал, что после успешной работы над Gears 4 разработчики почувствовали чрезмерную уверенность и решили внедрить масштабные открытые пространства с поездками на транспорте, что раскололо сообщество на 2 непримиримых лагеря. В итоге авторы сделали жесткие выводы из критики затянутых и пустых локаций, полностью вычеркнув подобную концепцию из Gears of War: E-Day.

Вместо просторных пустошей действие приквела перенесли в плотную городскую застройку мегаполиса Калона, где каждый квадратный метр превращен в зону ожесточенных боевых столкновений. По словам Мэтта Сирси, локации новой игры максимально насыщены укрытиями, а каждая отдельная комната создается с акцентом на микронарратив и тактическую глубину. Директор по дизайну кампании Рауль Фигероа отметил, что именно компактная среда гибнущего города позволяет игрокам прочувствовать ужас катастрофы и нарастающую клаустрофобию, которые были безвозвратно утеряны на гигантских просторах предыдущего номерного выпуска.

Стремление исправить ошибки прошлого сопровождалось новыми смелыми экспериментами, часть из которых с треском провалилась еще на стадии предварительного производства. Мэтт Сирси раскрыл подробности прототипа соревновательного режима под названием Осадная Орда, где команды игроков должны были бороться друг с другом за верхние строчки в таблицах лидеров. Разработчики рассчитывали привлечь киберспортивную аудиторию, однако новшество моментально разрушило саму суть классического выживания.

Включение прямого соперничества привело к тому, что участники матчей начали играть исключительно на личный счет, наотрез отказываясь спасать раненых соратников и прекратив командное взаимодействие. Сирси подчеркнул, что основа привлекательности режима всегда строилась на ощущении боевого братства и отчаянной обороны рубежей перед лицом превосходящих сил врага. В результате разработчики отказались от внедрения соревновательных механик в кооператив, решив не ломать базовые устои франшизы ради сомнительных трендов.

Вся проделанная за годы затишья работа привела студию к решению не переносить старый программный код и пересобрать все механики игры с чистого листа. В The Coalition сочли болезненный отказ от спорных идей прошлого единственным способом вернуть бренду былую репутацию и заложить прочный фундамент для дальнейшего развития вселенной.

Релиз Gears of War: E-Day запланирован для консолей Xbox Series X|S и персональных компьютеров. Проект пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass непосредственно в день официального выхода.