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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 164 оценки

Разработчики Gears of War: E-Day представили дорожную карту на пять сезонов

Gruz_ Gruz_

Сегодня стартует ранний доступ к научно-фантастическому шутеру Gears of War: E-Day, предназначенному для ПК и консолей Xbox Series X/S. На фоне этого события разработчики из The Coalition анонсировали пострелизный план поддержки, включающий выпуск пяти тематических сезонов с разнообразным цифровым контентом.

Первый сезон под названием Emergence («Появление») предложит игрокам соревновательный рейтинговый режим (Ranked), еженедельные вызовы и внутриигровой магазин кастомизации. Также пользователей ждут награды за активность в Gears of War: Reloaded и три двухнедельных ивента — Halloween, 20 Years of Gears и Thanksgibbing — со специальными Versus-режимами, кооперативными миссиями Horde Siege и эксклюзивными бонусами.

Второй сезон — Legacy («Наследие») — посвятят 20-летию культовой франшизы. Разработчики подготовят обилие контента по мотивам самых запоминающихся моментов из истории серии. Празднования начнутся досрочно: 7 ноября, в день официального юбилея Gears of War, все игроки получат от авторов специальный подарок.

Официальный список анонсированных сезонов:

  • Сезон 1: Emergence (Появление)
  • Сезон 2: Legacy (Наследие)
  • Сезон 3: Infiltration (Проникновение)
  • Сезон 4: Pendulum (Маятник)
  • Сезон 5: Devotion (Преданность)
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Комментарии:  10
Ваш комментарий
maximus388

Официальный список анонсированных сезонов:

Сезон 1: Отрицание
Сезон 2: Гнев
Сезон 3: Торг
Сезон 4: Депрессия
Сезон 5: Принятие

Впрочем, с учетом политики Майкрософт, после отрицания может сразу наступить гнев, депрессия и принятие реалий, что сезонов больше не будет. Для Halo тоже много чего обещали.

8
Господин Никто

а почему не сразу на 20 сезонов?

5
Kevsh7 Account

В игре будет нормальный сингл режим?

3