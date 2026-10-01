Разработчики Gears of War: E-Day представили дорожную карту на пять сезонов

Сегодня стартует ранний доступ к научно-фантастическому шутеру Gears of War: E-Day, предназначенному для ПК и консолей Xbox Series X/S. На фоне этого события разработчики из The Coalition анонсировали пострелизный план поддержки, включающий выпуск пяти тематических сезонов с разнообразным цифровым контентом.

Первый сезон под названием Emergence («Появление») предложит игрокам соревновательный рейтинговый режим (Ranked), еженедельные вызовы и внутриигровой магазин кастомизации. Также пользователей ждут награды за активность в Gears of War: Reloaded и три двухнедельных ивента — Halloween, 20 Years of Gears и Thanksgibbing — со специальными Versus-режимами, кооперативными миссиями Horde Siege и эксклюзивными бонусами.

Второй сезон — Legacy («Наследие») — посвятят 20-летию культовой франшизы. Разработчики подготовят обилие контента по мотивам самых запоминающихся моментов из истории серии. Празднования начнутся досрочно: 7 ноября, в день официального юбилея Gears of War, все игроки получат от авторов специальный подарок.

Официальный список анонсированных сезонов: