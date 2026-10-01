Разработчики Gears of War: E-Day представили дорожную карту на пять сезонов

Сегодня стартует ранний доступ к научно-фантастическому шутеру Gears of War: E-Day, предназначенному для ПК и консолей Xbox Series X/S. На фоне этого события разработчики из The Coalition анонсировали пострелизный план поддержки, включающий выпуск пяти тематических сезонов с разнообразным цифровым контентом.
Первый сезон под названием Emergence («Появление») предложит игрокам соревновательный рейтинговый режим (Ranked), еженедельные вызовы и внутриигровой магазин кастомизации. Также пользователей ждут награды за активность в Gears of War: Reloaded и три двухнедельных ивента — Halloween, 20 Years of Gears и Thanksgibbing — со специальными Versus-режимами, кооперативными миссиями Horde Siege и эксклюзивными бонусами.
Второй сезон — Legacy («Наследие») — посвятят 20-летию культовой франшизы. Разработчики подготовят обилие контента по мотивам самых запоминающихся моментов из истории серии. Празднования начнутся досрочно: 7 ноября, в день официального юбилея Gears of War, все игроки получат от авторов специальный подарок.
Официальный список анонсированных сезонов:
- Сезон 1: Emergence (Появление)
- Сезон 2: Legacy (Наследие)
- Сезон 3: Infiltration (Проникновение)
- Сезон 4: Pendulum (Маятник)
- Сезон 5: Devotion (Преданность)
Официальный список анонсированных сезонов:
Сезон 1: Отрицание
Сезон 2: Гнев
Сезон 3: Торг
Сезон 4: Депрессия
Сезон 5: Принятие
Впрочем, с учетом политики Майкрософт, после отрицания может сразу наступить гнев, депрессия и принятие реалий, что сезонов больше не будет. Для Halo тоже много чего обещали.
а почему не сразу на 20 сезонов?
В игре будет нормальный сингл режим?