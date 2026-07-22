Разработчики Gears of War: E-Day представили персональный трейлер Тай Калисо

Издательство Xbox Game Studios совместно со студией-разработчиком The Coalition свежий трейлер грядущего экшена Gears of War: E-Day. Ролик сфокусирован на демонстрации Тай Калисо — одного из ключевых персонажей франшизы, который представлен здесь как бесстрашный и опытный охотник.

Завербованный Маркусом Фениксом после гибели родной деревни, грозный внешне, но рассудительный внутри Тай Калисо — это «воин-философ» и прирожденный охотник, готовый к бою с любым врагом.

Разработчики также раскрыли бонусы Premium Edition. Оформив предварительный заказ, пользователи гарантированно получат к релизу уникальные цифровые бонусы: эксклюзивный облик персонажа «Окровавленный охотник Тай» (Bloodied Hunter Tai), а также комплект раскрасок для оружия «Знамение Прорыва» (Emergence Omen).

Помимо этого, владельцы премиального издания смогут одними из первых опробовать игру благодаря раннему доступу к открытому бета-тесту, который начнется 6 августа.