Разработчики Gears of War: E-Day раскрыли новые подробности о боевом прошлом Доминика Сантьяго

Студия The Coalition поделилась новыми подробностями о Gears of War: E-Day, раскрыв предысторию элитного бойца спецназа из Группы специальной тактики Доминика «Дома» Сантьяго.

Согласно обновленному лору, на момент начала вторжения Саранчи он является одним из самых опытных коммандос Коалиции (COG). До завершения Маятниковых войн Сантьяго служил в элитном спецназе и заработал репутацию мастера по скрытному проникновению в глубокий тыл врага — на территориях под контролем Союза (UIR).

Каким бы безумным ни был риск, Дом всегда умудряется вовремя прорваться к вертолету «Raven» для эвакуации. Такой бэкграунд окончательно закрепил за ним статус незаменимого профессионала среди оперативников.

Разработчики также продемонстрировали геймплей с использованием бонусов за предзаказ, куда входят облик персонажа «Exfil Dom» в экипировке времен службы в коммандос, набор оружейных скинов «Exfil Weapon Skin Set» и гарантированный ранний доступ к открытому мультиплеерному бета-тестированию.

Релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября 2026 года на Xbox Series X/S и ПК (включая Steam). Игра будет доступна в подписке Xbox Game Pass в день выхода.