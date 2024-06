Разработчики Gears of War E-Day убеждены, что их игра будет лучшей в серии

Во время недавней выставки Xbox Games Showcase мы получили сюрприз в виде тизера Gears of War E-Day. Сами разработчики после показа признались, что их цель - "установить новый стандарт технического совершенства", что само по себе является весьма амбициозным заявлением. Однако не только графикой единой ценна игра, ведь более важным аспектом здесь является геймплей, но и здесь команда The Coallition уверена в себе.

Мэтт Сирси, креативный директор студии The Coallition, признался в интервью Console Creatures, что лично он в восторге от всего проекта, даже несмотря на то, что речь идет о довольно большом вызове в плане разработки игры как таковой. Он подчеркнул именно тот элемент вызова, который требует от разработчиков выхватывать идеи и воплощать их в жизнь.

Далее Сирси заявил, что именно Gears of War E-Day станет "лучшей Gears, в которую все когда-либо играли".

Это и будет лучшая Gears, в которую все играли, потому что мы ее сделаем. У нас были технологии, над которыми мы работали. Именно эта история покажет ее лучше всего. Полагаю, в первую очередь дело в том, что решение принимаем не мы с Николь. Есть целая студия профессионалов, которые поддерживают эту идею, и вы говорите: "Черт, тогда давайте сделаем это.

Согласитесь, такое громкое заявление прямо-таки говорит о том, что в The Coallition очень уверены в себе. В то же время очевидно, что создатели видят в Gears of War E-Day немалый потенциал и определенно не испытывают недостатка в приверженности и страсти. А благодаря использованию довольно специфических технологий, их мечта о создании игры-мечты выглядит вполне реальной.

Станет ли E-Day действительно той самой "лучшей Gears"? Это еще предстоит выяснить, так как впереди еще много времени до релиза. Поэтому не стоит проявлять слишком много энтузиазма, чтобы не быть разочарованным, если вдруг все же что-то пойдет не так.

Gears of War: E-Day все еще находится в активной разработке. Пока The Coalition не называет никаких сроков релиза игры. А ведь франшиза Gears of War неуклонно приближается к своему 20-летию в 2026 году. А потому для празднования этого события лучше и не придумаешь, чем пережить День Разлома и увидеть, как будет крепнуть дружба Маркуса и Дома.