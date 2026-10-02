Разработчики Gears of War: E-Day вернули популярный генератор фанатских аватаров

В преддверии релиза шутера Gears of War E-Day бренд Xbox возобновил работу популярного веб-инструмента COG-Tag-Generator. Этот онлайн-сервис мгновенно создает уникальные аватары для фанатов франшизы в виде именных жетонов Коалиции Объединенных Государств (COG). Готовое изображение отличается фирменным брутальном дизайном и полностью готово для загрузки в профили социальных сетей или игровых сервисов.

Полученное изображение знака отличия можно сразу использовать для кастомизации игрового профиля. Чтобы обновить свою страницу, достаточно перейти в настройки аккаунта, нажать на кнопку смены аватарки и загрузить созданный жетон. Там же пользователям доступно редактирование и масштабирование картинки, а также обновление фоновой обложки профиля в той же тематике.

Релиз Gears of War E-Day от студии The Coalition состоится 6 октября 2026 года на PC и Xbox Series X/S. Проект является приквелом оригинальной трилогии и расскажет историю Дня Прорыва глазами молодых Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго. Игра создается на базе движка Unreal Engine 5 с применением революционных технологий освещения и уже доступна в раннем доступе для покупателей премиальных изданий, а в день полноценного релиза сразу пополнит каталог сервиса Xbox Game Pass.