Несмотря на то, что до глобального релиза стандартного издания Gears of War: E-Day остается еще немного времени, новый шутер от студии The Coalition уже оказался в эпицентре масштабного интернет-скандала. Владельцы премиального издания, получившие ранний доступ к игре с 1 октября, устроили проекту настоящий ревью-бомбинг на платформе Steam. Вместо обсуждения ключевых механик шутера и долгожданного возвращения к истокам брутальной вселенной, раздел пользовательских обзоров заполонили обвинения в продвижении идеологии и чрезмерной политизации сюжета, что ощутимо ударило по общему рейтингу тайтла.

Главным триггером для недовольства геймеров стало появление нового женского персонажа. В сообществе героиню сразу же назвали «навязанной» и разрушающей суровую маскулинную атмосферу классических частей франшизы. По мнению критикующих, авторы зря сместили фокус на побочные драматические линии вместо того, чтобы полностью сконцентрироваться на культовом дуэте Маркуса Феникса и Дома Сантьяго.

Масла в огонь подлили элементы кастомизации профилей в мультиплеере, где появились опциональные эмблемы с радужной символикой, а также жесткие цензурные фильтры. В частности, игроков возмутил запрет на использование в никнеймах фамилий известных политических деятелей (например, Трампа). Ситуация окончательно обострилась, когда пользователи обнаружили в финальных титрах упоминание консалтинговой компании Hit Detection. Агентство специализируется на анализе рынка, нарративном аудите и проверке игр на «культурную чувствительность» (diversity-аудит), из-за чего геймеры мгновенно провели параллели со скандально известной Sweet Baby Inc.

Известие о сотрудничестве The Coalition с этой структурой спровоцировало призывы к массовому бойкоту. Ситуацию усугубили всплывшие в соцсетях старые спорные заявления одного из консультантов агентства. В знак протеста часть аудитории начала открыто заявлять об аннулировании предзаказов, посчитав привлечение подобных экспертов прямым доказательством отхода от мрачного военного духа серии.

Что примечательно, этот идеологический шквал резко контрастирует с фактическим качеством самой игры. Игровые журналисты и геймеры, которые оценивают непосредственно игровой процесс, единогласно называют приквел одним из самых технически совершенных релизов в истории консолей Microsoft. Профильная пресса хвалит оптимизацию и визуальную составляющую, отмечая лишь редкие и незначительные просадки производительности на движке Unreal Engine 5.