Разработчиков Gears of War: E-Day обвинили в присвоении голоса актера для обучения нейросетей

Актер озвучивания монстров и звуковой вокалист Пэдди Мейер выступил с серьезными обвинениями в адрес The Coalition и корпорации Microsoft. По словам артиста, издатель завладел его уникальными голосовыми записями для Gears of War: E-Day и получил возможность использовать этот материал для генерации звуков при помощи искусственного интеллекта.

Мейер на протяжении нескольких месяцев создавал звуковой образ центрального антагониста игры по имени Враак. Исполнитель проводил в студиях звукозаписи Торонто и Лондона сессии длительностью до 6 часов подряд, надрывая связки ради естественного рычания, гортанных стонов и пугающих монологов предводителя саранчи. Однако в конце февраля 2025 года сотрудничество с ним внезапно прекратилось, когда агентство актера получило электронное письмо об увольнении всего за 4 дня до очередной записи.

Ситуация обострилась после того, как юристы объяснили артисту правовые последствия подписанных соглашений. Корпорация выкупила все исходные аудиодорожки за скромный гонорар и закрепила за собой право распоряжаться ими в любых проектах. В подкасте Game Chat исполнитель прямо выразил тревогу относительно возможного использования его связок нейросетевыми алгоритмами.

Они могут использовать эти звуки в любой игре Microsoft. Это пугает, потому что они могут заявить, что создали голос с помощью искусственного интеллекта, и доказать обратное будет невозможно.

- Пэдди Мейер, актер озвучки и исполнитель рыков существ

По утверждению Мейера, издатель пошел на циничный шаг ради экономии на фоне общего бюджета боевика, достигающего 500 млн долларов. Актер подчеркнул, что в современных реалиях крупные технологические компании превращают живых исполнителей в сырье для обучения цифровых моделей. После отстранения Мейера роль формально передали дублеру, однако в дебютном трейлере и в сборках сетевого режима по-прежнему звучат оригинальные рыки уволенного артиста.

Попытки артиста добиться признания своего вклада или оспорить условия контракта натолкнулись на жесткое корпоративное противодействие. Представители Microsoft заблокировали учетные записи исполнителя в социальных сетях, добились удаления его имени из карточки игры на портале IMDb и задействовали лондонских адвокатов с предупреждениями о нарушении соглашения о неразглашении.