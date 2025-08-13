Релиз Gears of War E-Day по-прежнему запланирован на 2026 год

В официальном Twitter-аккаунте Gears of War/X появилось сообщение, что релиз Gears of War E-Day должен состояться в 2026 году. Изначально о предполагаемой дате выхода игры сообщил генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер в ходе последней презентации Xbox Games Showcase, проходившей 8 июня 2026 года.

Впрочем, планы могут меняться, и они меняются, особенно когда дело касается разработки крупнобюджетных AAA-игр. Впрочем, судя по обновленной информации, размещенной в официальном аккаунте Gears of War в Twitter/X, компания The Coalition, разработчик игры, уверена в том, что сможет уложиться в сроки - в 2026 году.

На странице указано: «Reloaded выйдет 26 августа. А Emergence появится в 2026 году».