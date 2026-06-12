Решение убрать механику отскока от стен из мультиплеера Gears of War: E-Day раскололо фанатов PvP

В последние часы активно обсуждается многопользовательский PvP-режим Gears of War: E-Day, который в некотором смысле совершит революцию в серии из-за удаления одной особой «фичи», если можно её так назвать.

Речь идет о технике Wall Bouncing (отскок от стен) — системе, с помощью которой игроки использовали кнопку прижимания к укрытиям для постоянного перемещения из одной точки в другую. Это создавало огромную путаницу для соперников, мешая не только попасть по ним, но и предугадать их действия. Изначально эта техника вовсе не планировалась разработчиками, так как была обычным багом. Лишь позже она стала неотъемлемой частью мультиплеера — настолько, что для победы в соревнованиях требовалось владеть ей в совершенстве.

Как легко представить, этот анонс расколол сообщество надвое. С одной стороны, часть фанатов разочарована такой революцией в PvP. С другой стороны, многие рады, что им больше не придется использовать систему, которая в каком-то смысле искажала изначальный игровой процесс. Тем не менее, разработчики подтвердили: хотя Wall Bouncing уйдет в прошлое, в игре останется система wall canceling (отмена анимации укрытия). Она позволит прерывать движение к стене, но злоупотреблять ей игроки уже не смогут.

Релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября 2026 года на Xbox Series X|S и ПК, сразу пополнив каталог Game Pass. Открытое бета-тестирование многопользовательского режима начнется 6 августа 2026 года.