Решение убрать механику отскока от стен из мультиплеера Gears of War: E-Day раскололо фанатов PvP

В последние часы активно обсуждается многопользовательский PvP-режим Gears of War: E-Day, который в некотором смысле совершит революцию в серии из-за удаления одной особой «фичи», если можно её так назвать.
Речь идет о технике Wall Bouncing (отскок от стен) — системе, с помощью которой игроки использовали кнопку прижимания к укрытиям для постоянного перемещения из одной точки в другую. Это создавало огромную путаницу для соперников, мешая не только попасть по ним, но и предугадать их действия. Изначально эта техника вовсе не планировалась разработчиками, так как была обычным багом. Лишь позже она стала неотъемлемой частью мультиплеера — настолько, что для победы в соревнованиях требовалось владеть ей в совершенстве.
Как легко представить, этот анонс расколол сообщество надвое. С одной стороны, часть фанатов разочарована такой революцией в PvP. С другой стороны, многие рады, что им больше не придется использовать систему, которая в каком-то смысле искажала изначальный игровой процесс. Тем не менее, разработчики подтвердили: хотя Wall Bouncing уйдет в прошлое, в игре останется система wall canceling (отмена анимации укрытия). Она позволит прерывать движение к стене, но злоупотреблять ей игроки уже не смогут.
Релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября 2026 года на Xbox Series X|S и ПК, сразу пополнив каталог Game Pass. Открытое бета-тестирование многопользовательского режима начнется 6 августа 2026 года.
Гири сильно пингозависимая игра, с пингом 100-150 против надроченных игроков с пингом 10 - вы просто мусор, это к слову о динамике гирь.
Смешно сказать, но нормального мультипплеерного шутана типа 6 на 6 или максимум 10 на 10 от третьего лица в приземлённом (т.е. без магии и розовых пони), но желательно и не сухое противное, современное милитари - не существует сегодня. Чтобы было в каком-то постапоке или качественная научная фантастика и с хорошей графикой - такого нету. И поверьте новые гири будут иметь всё тот же клоунский мультиплеер - оно выглядит по-идиотски.
Самой лучшей альтернативой является первый ласт оф ас на пс3, пс4 - но там уже игроков нету средних, заходят только задроты 1000 уровня по выходным - а это плохо. Имхо мультика лучше первой ластухи так и не сделал никто, а гири это клоунство, как и анчартед, как и калда от третьего лица - нет погружения в происходящее.
Ещё можно вспомнить хороший мульт это Ghost Recon: Future Soldier - но это уже история его прикрыли.
Особенно с дробовиком (Гнашер) в мультиплеере убивали в три счёта.