Режиссёр фильма по Gears of War сообщил об успешном продвижении проекта

Экранизация популярной серии Gears of War от Netflix получила обнадёживающее обновление. По словам режиссёра Дэвида Литча, работа над проектом продвигается, и вероятность выхода фильма остаётся высокой.

В недавнем интервью на мероприятии CinemaCon Литч рассказал, что сценарий находится в хорошем состоянии и уже подготовлен рабочий вариант. Он отметил, что студия настроена серьёзно довести проект до релиза, а стриминговый сервис полностью поддерживает производство.

По словам режиссёра, участие в проекте активно принимает и студия The Coalition, которая занимается разработкой игр серии. Литч подчеркнул, что интерес к франшизе сейчас особенно высок, поскольку в этом году ожидается выход новой игры — Gears of War: E-Day. По его мнению, всё складывается так, что экранизация действительно может состояться.

Информация о возможном участии Дэвида Литча в проекте появилась ещё в прошлом году. Тогда сообщалось, что Netflix ведёт переговоры с режиссёром, известным по фильмам «Каскадёры», «Быстрее пули» и «Джон Уик».

Права на экранизацию Gears of War стриминговый сервис получил в 2022 году. К работе над сценарием также привлечён Джон Спэйтс — сценарист фильмов «Дюна», «Доктор Стрэндж» и других крупных проектов. Сообщается, что будущая картина должна стать масштабной адаптацией, максимально близкой к оригинальной игровой вселенной.