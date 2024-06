Род Фергюссон, ветеран серии Gears, объяснил, почему такая игра, как Gears of War: E-Day, была невозможна на Xbox 360

На протяжении многих лет Род Фергюссон стоял у руля Gears of War. А потому фанатам франшизы было интересно узнать его мнение о Gears of War: E-Day. Ныне сотрудник Blizzard и руководитель Diablo не остался равнодушным к презентации игры, а потому высказал свое мнение о новой игре от студии The Coalition.

Как многие и ожидали, Фергюссон также в восторге от Gears of War: E-Day и всего, что она значит для саги. Он уверен, что игра будет очень хорошей, а также признался, что не смог бы сделать ее на Xbox 360 по важной причине. В интервью GamesRadar+ креативный директор прежде всего пояснил, что не имеет никакого отношения к новому проекту. По его словам, он очень рад новой игре, так как даже представить себе не мог, что The Coalition решит отправиться в E-Day, дабы продолжить успешную франшизу.

"Я принимал творческое участие во всех девяти предыдущих эпизодах, так что это первый, к которому я не имею никакого отношения", - сказал Фергюссон.

Впоследствии он рассказал, что на Xbox 360 сделать игру, в центре внимания которой был бы День Разлома, было бы просто невозможно. Это связано с тем, что это масштабное вторжение, для представления которого потребовалось бы больше мощности и технологий. По мнению Фергюссона, игра выходит в самое подходящее время, поскольку он особо отметил работу The Coalition с Unreal Engine 5 и потенциал Xbox Series X|S. Он уверен, что масштабное вторжение будет очень хорошо представлено благодаря современным технологиям.

"Это масштабное вторжение, в котором гибнут сотни миллионов людей; мы не думали, что сможем реализовать это на Xbox 360. Но теперь, когда мы видим, что The Coalition делает с Unreal Engine 5 и чего они могут достичь на Xbox Series, это идеальное время для истории E-Day. Я очень хочу увидеть, что у них получится, и горжусь ими", - заключил разработчик.