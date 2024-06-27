Род Фергюссон, ветеран серии Gears, объяснил, почему такая игра, как Gears of War: E-Day, была невозможна на Xbox 360

На протяжении многих лет Род Фергюссон стоял у руля Gears of War. А потому фанатам франшизы было интересно узнать его мнение о Gears of War: E-Day. Ныне сотрудник Blizzard и руководитель Diablo не остался равнодушным к презентации игры, а потому высказал свое мнение о новой игре от студии The Coalition.
Как многие и ожидали, Фергюссон также в восторге от Gears of War: E-Day и всего, что она значит для саги. Он уверен, что игра будет очень хорошей, а также признался, что не смог бы сделать ее на Xbox 360 по важной причине. В интервью GamesRadar+ креативный директор прежде всего пояснил, что не имеет никакого отношения к новому проекту. По его словам, он очень рад новой игре, так как даже представить себе не мог, что The Coalition решит отправиться в E-Day, дабы продолжить успешную франшизу.
"Я принимал творческое участие во всех девяти предыдущих эпизодах, так что это первый, к которому я не имею никакого отношения", - сказал Фергюссон.
Впоследствии он рассказал, что на Xbox 360 сделать игру, в центре внимания которой был бы День Разлома, было бы просто невозможно. Это связано с тем, что это масштабное вторжение, для представления которого потребовалось бы больше мощности и технологий. По мнению Фергюссона, игра выходит в самое подходящее время, поскольку он особо отметил работу The Coalition с Unreal Engine 5 и потенциал Xbox Series X|S. Он уверен, что масштабное вторжение будет очень хорошо представлено благодаря современным технологиям.
"Это масштабное вторжение, в котором гибнут сотни миллионов людей; мы не думали, что сможем реализовать это на Xbox 360. Но теперь, когда мы видим, что The Coalition делает с Unreal Engine 5 и чего они могут достичь на Xbox Series, это идеальное время для истории E-Day. Я очень хочу увидеть, что у них получится, и горжусь ими", - заключил разработчик.
Почему ведьмак 3 был не возможен на денди)))
Мы хотели его сделать ещё тогда, но что то не получалось поэтому решили отложить)))
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Так уже в Gears of War 2 на Unreal Engine 3.5 они увеличили количество саранчи в кадре в десятки раз, чего он прибедняется то? Трёхядерный процессор IBM PowerPC 3.2Ghz просто насиловал убогие пк огрызки ещё очень долгое время. Такое количество зомби в кадре как в Dead Rising просто невозможно было на пк, поэтому Capcom и сделали его экзом бокса.
Ну про ПК бред.
В остальном в куче игр были огромные толпы пусть и с несколько урезанно графикой.
Очевидно, задача не тупо набег саранчи показать, а создать разнообразные сцены, не спрятанные за CGI-роликами.
ок, напиши системки своего компа в 2005 году и давай сравним с техническими характеристиками xbox 360? у меня было celeron 1.7GHz, 256 mb оперы, geforce 4 mx 440 без шейдеров, и Call of Duty 2 шла на минималках с тормозами как и most wanted, а oblivion тупо не запускался из за третьих шейдеров, вот и думай бред или нет
Очень глупо сравнивать между пк и консольными характеристиками. Архитектуры другие и на Xbox 360 операционная система заточена под консоли - оптимизация.
У меня пк был Pentium 4/GeForce 4 Ti 4200-8x(2002 год) и игра CoD 2 работала без тормозов на высоком. А ведь тоже выходила на xbox 360.
Так что бред ты написал.
А вот CoD4 естественно не работал, поменял комп на coreduo 2 и geforce 9600gt.
Что за бредятина? Точнее что за бредовые оправдания. Да и что то интевью про эту игру выглядят как третье пришествие христа "будет невероятно, шедевр, божественно"