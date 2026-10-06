RUNE взломала Gears of War: E-Day - релиз появился за несколько часов до общего запуска игры

Gears of War: E-Day взломана командой RUNE. Пиратский релиз появился за несколько часов до полноценного мирового запуска игры. При этом владельцы Premium Edition получили ранний доступ ещё 1 октября, поэтому с момента фактического появления игры у первых покупателей прошло около пяти дней.

Полноценный релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября через несколько часов. Игра представляет собой приквел оригинальной Gears of War и рассказывает о событиях за 14 лет до первой части, когда молодые Маркус Феникс и Доминик Сантьяго впервые сталкиваются с масштабным вторжением Орды Саранчи в День Прорыва.

Проект разработан студией The Coalition на Unreal Engine 5 и возвращается к более мрачной атмосфере ранних частей серии. Помимо сюжетной кампании, в игре доступны кооперативное прохождение, соревновательный мультиплеер и PvE-режим Horde Siege.