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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.4 233 оценки

RUNE взломала Gears of War: E-Day - релиз появился за несколько часов до общего запуска игры

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Gears of War: E-Day взломана командой RUNE. Пиратский релиз появился за несколько часов до полноценного мирового запуска игры. При этом владельцы Premium Edition получили ранний доступ ещё 1 октября, поэтому с момента фактического появления игры у первых покупателей прошло около пяти дней.

Gears of War: E-Day "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

Полноценный релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября через несколько часов. Игра представляет собой приквел оригинальной Gears of War и рассказывает о событиях за 14 лет до первой части, когда молодые Маркус Феникс и Доминик Сантьяго впервые сталкиваются с масштабным вторжением Орды Саранчи в День Прорыва.

Проект разработан студией The Coalition на Unreal Engine 5 и возвращается к более мрачной атмосфере ранних частей серии. Помимо сюжетной кампании, в игре доступны кооперативное прохождение, соревновательный мультиплеер и PvE-режим Horde Siege.

ПК 18
115
109
Комментарии:  109
Ваш комментарий
Джеймс Морган Макгилл
45
Truth85
37
Господин Лидер Мур

налетаем, говорят одна из лучших игр года, не считая страшный баб конечно же, но их скипать можно и все

34
Искусственный интеллeкт

осталось только убрать весь гнилой активизм через моды - и будет вполне себе не плохой боевичок!