Саранча вырвалась на поверхность раньше срока - владельцы Premium Edition уже могут начать играть в Gears of War: E-Day

Ранний доступ к Gears of War: E-Day уже стартовал для владельцев Premium Edition. Покупатели расширенного издания получили возможность начать прохождение за пять дней до полноценного релиза, который состоится 6 октября. Предварительная загрузка игры на Xbox Series X|S, в приложении Xbox на PC и Steam была доступна заранее.

Gears of War: E-Day разработана студией The Coalition и издаётся Xbox Game Studios. События разворачиваются за 14 лет до оригинальной Gears of War и рассказывают о Дне Прорыва — моменте, когда Орда Саранчи впервые появляется из-под земли. Главными героями вновь выступают Маркус Феникс и Доминик Сантьяго, которым предстоит пережить начало масштабной войны.

Основой игры остаются фирменные перестрелки из-за укрытий, дополненные модернизированным передвижением и большей вертикальностью. Помимо сюжетной кампании предусмотрены сетевые режимы: Horde Siege рассчитан на 12 игроков, разделённых на три отряда по четыре человека, а Versus предлагает классические сражения 4 на 4. На консолях кампания также поддерживает локальную игру для двух человек с разделённым экраном.

В состав Premium Edition входят полная версия Gears of War: E-Day, до пяти дней раннего доступа, набор фирменных обликов оружия Bravo Squad, пять сезонных наборов кастомизации, начиная с Emergence Pack, а также 1000 единиц внутриигровой валюты Iron. Оформившие предзаказ также получают облик Exfil Dom и комплект расцветок Exfil Weapon Skin Set.

Отдельное внимание разработчики уделили версии для ПК. Gears of War: E-Day создаётся с нуля на Unreal Engine 5 и поддерживает NVIDIA DLSS 4.5 с Dynamic Multi Frame Generation и Super Resolution, NVIDIA Reflex, AMD FSR, Intel XeSS и Unreal Engine TSR. Также заявлена технология Advanced Shader Delivery, предназначенная для сокращения времени загрузки и устранения подтормаживаний при первой компиляции шейдеров на совместимых системах.

Приятным бонусом для некоторых игроков станет отсутствие защиты Denuvo. В Steam среди сторонних технологий указана Easy Anti-Cheat, но Denuvo Anti-Tamper не упоминается. Поэтому после старта раннего доступа пиратская версия игры может появится в сети практически сразу.

Полноценный релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября 2026 года на Xbox Series X|S и PC через приложение Xbox и Steam. В день выхода игра также появится в подписках Game Pass Ultimate и PC Game Pass.