"Сделано с душой и невероятно жестоко": Создатель серии официально одобрил Gears of War: E-Day

Как мы уже сообщали ранее, недавняя трансляция Xbox Games Showcase 2026 эффектно открылась демонстрацией первого геймплея и анонсом даты релиза брутального приквела Gears of War: E-Day. Это событие не могло пройти мимо внимания человека, с которого когда-то и началась история этой легендарной франшизы — геймдизайнера Клиффа Блезински.
Знаменитый создатель оригинальной трилогии Gears of War внимательно следил за мероприятием Microsoft. Однако во время показа первого небольшого ролика Блезински отреагировал с заметной долей скептицизма. В своей социальной сети X он выразил обеспокоенность темпом боев:
Эти Саранчи умирают как-то уж слишком легко, просто говорю. Саранча должна иметь толстую кожу и броню, а механики игры должны развиваться так, чтобы отображать это — через отдачу от урона, анимации и так далее.
В доказательство своих слов он также вспомнил слова главы Gearbox Рэнди Питчфорда, который в свое время метко охарактеризовал первую Gears of War как настоящую «мясорубку».
Но ситуация кардинально изменилась сразу после закрытия основной презентации, когда разработчики из The Coalition перешли к более глубокому показу проекта. Увидев расширенные возможности движка, знаменитый геймдизайнер сменил свой тон. Клиффа крайне порадовали новые механики укрытий, система тотального микро-разрушения объектов, а также визуальное преображение и потяжелевшие модели Бумеров, Риверов и Сидеров.
Разбор этой расширенной части геймплея мы проводили в одной из недавних публикаций:
Подведя итоги трансляции, Клифф Блезински официально выдал новому проекту The Coalition свой «знак качества».
Итак, да, E-Day выглядит великолепно. Потрясающий набор функций, отличные технические улучшения и, что самое главное, выглядит так, будто игра сделана с душой. И всё это поверх всех видов безумного насилия и разрушений. А теперь убирайтесь с моего чертова газона!
— радостно резюмировал отец серии.
Оценить столь лестно воспринятый ветераном индустрии экшен можно будет уже этой осенью — Gears of War: E-Day выйдет 6 октября на ПК и Xbox Series X|S.
графен просто кал, вы чо там делали столько времени?
Не дотягивает жестокость до росомахи, и тут коробочные не смогли
Это смотря какая душа у разработчиков)
Графика хуже чем в пятой части. Четвёртая часть графика хорошая, пятая часть графика ещё лучше а тут что то похожее на первую часть (ремейк)
Чё то даже желание в вишлист добавить нету....не умеют они крутые игры делать, конторы от бокса, а если и умеют то очень редко.