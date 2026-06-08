"Сделано с душой и невероятно жестоко": Создатель серии официально одобрил Gears of War: E-Day

Как мы уже сообщали ранее, недавняя трансляция Xbox Games Showcase 2026 эффектно открылась демонстрацией первого геймплея и анонсом даты релиза брутального приквела Gears of War: E-Day. Это событие не могло пройти мимо внимания человека, с которого когда-то и началась история этой легендарной франшизы — геймдизайнера Клиффа Блезински.

Знаменитый создатель оригинальной трилогии Gears of War внимательно следил за мероприятием Microsoft. Однако во время показа первого небольшого ролика Блезински отреагировал с заметной долей скептицизма. В своей социальной сети X он выразил обеспокоенность темпом боев:

Эти Саранчи умирают как-то уж слишком легко, просто говорю. Саранча должна иметь толстую кожу и броню, а механики игры должны развиваться так, чтобы отображать это — через отдачу от урона, анимации и так далее.

В доказательство своих слов он также вспомнил слова главы Gearbox Рэнди Питчфорда, который в свое время метко охарактеризовал первую Gears of War как настоящую «мясорубку».

Но ситуация кардинально изменилась сразу после закрытия основной презентации, когда разработчики из The Coalition перешли к более глубокому показу проекта. Увидев расширенные возможности движка, знаменитый геймдизайнер сменил свой тон. Клиффа крайне порадовали новые механики укрытий, система тотального микро-разрушения объектов, а также визуальное преображение и потяжелевшие модели Бумеров, Риверов и Сидеров.

Разбор этой расширенной части геймплея мы проводили в одной из недавних публикаций:

Подведя итоги трансляции, Клифф Блезински официально выдал новому проекту The Coalition свой «знак качества».

Итак, да, E-Day выглядит великолепно. Потрясающий набор функций, отличные технические улучшения и, что самое главное, выглядит так, будто игра сделана с душой. И всё это поверх всех видов безумного насилия и разрушений. А теперь убирайтесь с моего чертова газона!

— радостно резюмировал отец серии.

Оценить столь лестно воспринятый ветераном индустрии экшен можно будет уже этой осенью — Gears of War: E-Day выйдет 6 октября на ПК и Xbox Series X|S.