СМИ: Gears of War: E-Day продалась тиражом более 400 тысяч копий на Xbox и Steam

Продажи Gears of War: E-Day на Xbox и в Steam могли преодолеть отметку в 400 тысяч копий. Новыми данными поделился старший корреспондент The Verge Том Уоррен со ссылкой на собственный источник.

По словам журналиста, один из его источников сообщил, что совокупные продажи нового шутера The Coalition на Xbox и в Steam уже превысили 400 тысяч копий.

Новая оценка заметно выше данных, появившихся вскоре после релиза. Ранее аналитическая компания Alinea Analytics оценивала совокупный тираж игры примерно в 230 тысяч копий: около 168 тысяч приходилось на Steam и ещё порядка 62 тысяч — на экосистему Xbox.

При этом обычные продажи не дают полной картины аудитории Gears of War: E-Day. Игра с первого дня доступна подписчикам Game Pass, и именно показатели сервиса, по мнению Уоррена, остаются одним из главных неизвестных факторов при оценке коммерческих результатов проекта.

Журналист отмечает, что главный вопрос заключается в том, довольна ли Microsoft количеством пользователей Gears of War: E-Day в Game Pass и способна ли выручка от подписочного сервиса компенсировать потенциально недополученные продажи на Xbox. Дополнительным фактором остаётся отсутствие версии для PlayStation 5, которая теоретически могла бы увеличить общий тираж.

Gears of War: E-Day вышла 6 октября 2026 года на Xbox Series X|S и ПК. Игра является приквелом оригинальной Gears of War и рассказывает о первых днях вторжения Орды Локустов, когда молодые Маркус Феникс и Доминик Сантьяго впервые сталкиваются с новой угрозой.