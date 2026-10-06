ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.7 200 оценок

Состоялся общедоступный релиз Gears of War: E-Day Xbox, в Steam и Game Pass

monk70 monk70

Состоялся мировой релиз Gears of War: E-Day на Xbox Series X|S, ПК (через Xbox) и в Steam. Игра также стала доступна подписчикам Game Pass Ultimate и PC Game Pass. При покупке вне подписки стандартное издание (Standard Edition) стоит 69,99 $, а премиум-издание (Premium Edition) — 99,99 $.

Действие этого приквела разворачивается во время «Дня Прорыва» (Emergence Day) и рассказывает историю Маркуса Феникса и Дома Сантьяго — события происходят за 14 лет до сюжета оригинальной Gears of War.

Релизы 3
16
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
MNM 777

В телеге пишут , что эти чушпаны из Коалишэн , убрали какие то странные буковки из тэгов . Хз , что они означают , наверное новая RGB подсветка )

13