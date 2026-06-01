Сотрудник Xbox утверждает, что презентация Gears of War: E-Day Direct - "лучшая из всех, что мы когда-либо делали"

Ажиотаж вокруг Gears of War: E-Day на этой неделе ещё больше усилился. Старший менеджер по социальным сетям Xbox, известный как Stein, использовал X (Twitter), чтобы заявить, что презентация Gears of War: E-Day Direct, запланированная сразу после Xbox Games Showcase 2026, — лучшая из всех, что компания когда-либо выпускала в таком формате.

«Не пропустите презентацию Gears Direct после Showcase в воскресенье! Мы провели несколько отличных презентаций Direct, но эта — моя любимая из всех», — написал Stein. Заявление было сделано спонтанно в социальных сетях и быстро привлекло внимание сообщества.

Xbox Games Showcase 2026 будет транслироваться в течение двух часов. Первая часть, которая, по оценкам, продлится от 60 до 90 минут, будет посвящена анонсам игр для Xbox от собственных студий и сторонних разработчиков. Оставшееся время будет полностью занято трансляцией Gears of War: E-Day Direct, которая обещает не менее 30 минут игрового процесса и новой информации.

Формат повторяет модель, ранее использованную для Starfield и The Outer Worlds 2, где Xbox выделяет отдельный расширенный блок для одной игры в самом конце основной трансляции. Тем, кто сосредоточен исключительно на Gears of War: E-Day, стоит посмотреть и начало мероприятия.

Презентация Xbox Games Showcase 2026 состоится в воскресенье.