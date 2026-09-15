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HBO объявила актеров на роли Артура Уизли, Плаксы Миртл и Колина Криви во втором сезоне сериала "Гарри Поттер"
Геймдиректор Fable: команда "неустанно стремилась к качеству" при создании финала
Из файтинга в баттл-рояль: В Apex Legends стартует масштабный ивент со Street Fighter 6
Трэвис Скотт, Future и другие мировые звезды музыки начали подтверждать свое участие в GTA 6
Совсем скоро в Game Pass появятся Dune: Awakening, Minecraft Dungeons II, Gears of War: E-Day и другие
OpenAI, по данным СМИ, наняла сотни подрядчиков для ручной проверки чатов ChatGPT, включая переписки с личными данными
Создатели шутера Wardogs проигнорировали крупные выставки с азиатскими ММО ради мужской аудитории и шуток ниже пояса
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Отказ от оригинальных идей и 20 лет самокопирования спасли TT Games от кризиса
Три года в одиночку делал свой Silent Hill, не имея опыта в геймдеве
Marvel's Wolverine может прервать 11-летнюю серию Sony, не попав в номинацию GOTY
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Что общего у героев Лусии из GTA 6 и Луиса Лопеса из GTA 4
Всё, что показали на BlizzCon 2026: Blizzard пытается вернуть доверие фанатов с помощью Diablo 5 и шутера StarCraft
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Монитор MSI Modern MD272QXP - 27 дюймов
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