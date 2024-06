Создатель Gears of War Клифф Блезински в восторге от E-Day

На выходных компания Microsoft провела ежегодную выставку Xbox Games Showcase, представив поклонникам несколько крупных грядущих проектов от производителя консолей. Среди этих анонсов и обновлений были такие игры, как State of Decay 3, Fable, Doom: The Dark Ages и Perfect Dark. Однако самым большим открытием может стать Gears of War: E-Day, грядущий приквел к любимой фанатами серии шутеров. Фанаты уже пять лет ждут возвращения полноценной игры Gears of War, поэтому ажиотаж вокруг трейлера был очень высок. Среди фанатов, которые ждут не дождутся выхода Gears of War: E-Day, - ведущий дизайнер оригинальной трилогии Gears Клифф Блезински (Cliff Bleszinski).

Блезински похвалил трейлер за то, что он использует подход «назад к основам» и дает «людям то, что они хотят» в виде звезд франшизы - Доминика и Маркуса. Он также отметил, что окружение в настольном трейлере «имеет много места для декораций/моментов». Блезински также использовал свои знания франшизы (которые, безусловно, значительны), чтобы указать на то, что сцена, показанная в трейлере, происходит вскоре после «Маятниковых войн». Он предположил, что «пролог может быть главой в „Маятниковых войнах“», хотя это всего лишь обоснованное предположение с его стороны.

У Gears of War: E-Day пока нет даты выхода. На самом деле, команда даже не сообщила о сроках выхода, так что, скорее всего, нам придется ждать как минимум до следующего года.