Создатель Gears of War призвал серьёзно ослабить дробовик и wallbounce в E-Day - иначе новичкам здесь делать нечего

Создатель серии Gears of War Клифф Блезински поделился своим мнением о мультиплеере Gears of War: E-Day и считает, что разработчикам стоит серьёзно пересмотреть баланс. Главная проблема, по его мнению, заключается в дробовике и wallbounce — технике, позволяющей игрокам постоянно менять направление движения у укрытий.

Блезински наблюдал за матчами через трансляции Twitch и ролики на YouTube и заметил огромную разницу между опытными игроками и новичками. По его словам, некоторые ветераны практически полностью строят игру вокруг wallbounce и дробовика, превращая эти механики в главный способ доминировать над соперниками.

Сам по себе такой стиль игры он не считает проблемой. Но когда он становится фактически обязательным для победы, мультиплеер начинает отпугивать менее опытных игроков. Новичку приходится сначала освоить специфическую механику, а уже потом учиться играть в остальные режимы.

Блезински предлагает серьёзно ослабить wallbounce в обычных матчах, а для его поклонников сделать отдельный плейлист. Он также раскритиковал добивания, назвав их слишком затратной для разработчиков функцией, которой игроки практически не пользуются.

При этом создатель Gears of War похвалил The Coalition за успешное открытое тестирование E-Day. По его мнению, разработчикам приходится искать сложный баланс между сохранением привычных особенностей серии и привлечением новых игроков.