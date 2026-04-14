Создатели Gears of War: E-Day обновят привычную боевую систему

Игровой журналист и инсайдер Джез Корден поделился любопытными деталями касательно производственного процесса Gears of War: E-Day. Во время недавнего подкаста он заявил, что студия The Coalition готовит для серии долгожданную эволюцию классической механики. Ожидается, что приквел освежит привычную боевую систему, отойдя от излишней «деревянности», характерной для старых частей франшизы.

По информации Кордена, разработчики серьезно развивают геймплейную формулу и смещают значительный акцент в сторону рукопашного боя. Самым интригующим изменением должна стать переработка легендарной механики винтовки «Лансер» со встроенной бензопилой. Ранее распиливание противников почти всегда сводилось к одному принципу: игрок нажимал кнопку и смотрел статичную заскриптованную сцену, во время которой персонаж и монстр сливались в обязательной анимации казни. Теперь же, по словам инсайдера, работа бензопилы станет гораздо более динамичной и «реальной». Расчленение локустов больше не будет выглядеть как шаблонный заранее отрисованный киношный скрипт.

Помимо обсуждения обновленного ближнего боя, журналист отметил, что некоторые другие аспекты Gears of War со временем действительно состарились. Например, речь зашла о знаменитой стойке во время спринта, когда массивный герой сильно пригибается к земле и мчится между укрытиями. Именно такие классические, но неповоротливые анимации долгое время ограничивали амбиции разработчиков — по мнению Кордена, играть в полностью открытом мире с такой архаичной механикой передвижения было бы нелепо. The Coalition отлично осознает эти рамки и стремится аккуратно эволюционировать элементы движка и движений.

Пока Microsoft показала фанатам лишь постановочный трейлер E-Day. Остается лишь дожидаться официальной премьеры геймплея на будущих выставках компании, где создатели наконец продемонстрируют обновленные сражения.