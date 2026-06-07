Стали известны системные требования Gears of War: E-Day

Microsoft открыла свою презентацию Xbox Showcase долгожданной Gears of War: E-Day, посвящённой дню, когда орда Саранчи вышла из-под земли и атаковала человеческую планету Сера. Игра станет эксклюзивом для консоли Xbox, а также выйдет на ПК

Компания сделала это объявление на Xbox Showcase во время Summer Game Fest в Лос-Анджелесе. Разработчики также опубликовали системные требования для ПК.

Системные требования

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-битная 22H 19045.7291

Процессор: AMD Ryzen 5 2600X/Intel i7‑6850K/i5‑10400

Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX9060 / Intel A580

Место на диске: 130 ГБ SSD

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