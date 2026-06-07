Стали известны системные требования Gears of War: E-Day

Microsoft открыла свою презентацию Xbox Showcase долгожданной Gears of War: E-Day, посвящённой дню, когда орда Саранчи вышла из-под земли и атаковала человеческую планету Сера. Игра станет эксклюзивом для консоли Xbox, а также выйдет на ПК
Компания сделала это объявление на Xbox Showcase во время Summer Game Fest в Лос-Анджелесе. Разработчики также опубликовали системные требования для ПК.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64-битная 22H 19045.7291
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600X/Intel i7‑6850K/i5‑10400
- Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX9060 / Intel A580
- Место на диске: 130 ГБ SSD
Рекомендуемые:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11 64бит. (25H2) или новее
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 / NVIDIA GeForce RTX 3060ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX9060XT / Intel B580
- Место на диске: 130 ГБ SSD
Отлично. Если оптимизацию завезут, то вообще будет круто. Напрягает только Место на диске: 130 ГБ SSD. Я конечно понимаю, что игры стали жирными, но 150 Гб весит RDR 2 - игра с открытым, проработанным миром. А тут что? Кампания на 60 Гб и 70 Гб 4K текстур?
Непонятно для каких настроек и разрешений эти требования, так как игра на ue 5 уверен раком будет ставить в 4к даже 5090, что уж говорить про остальные затычки
Странно, что после трейлера индуска сказала что он выйдет эксклюзивно только на Х бокс.
Опять требования от балды(00
5050 не равна 2060 как и RX 6600 не равна RX 9600, индусы как обычно наркоманы.
Как будто не гири а какой то резки новый.