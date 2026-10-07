Студия The Coalition призналась в нежелании двигать серию Gears of War вперед без Маркуса и Дома

Разработчики из студии The Coalition подтвердили стратегический разворот франшизы Gears of War в сторону бесконечного исследования прошлого оригинальных протагонистов. В интервью подкасту The Expansion Pass бренд-директор Николь Фоссетт и креативный директор Мэтт Сирси открыто заявили о безусловном приоритете историй Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго над развитием дальнейшей хронологии вселенной.

После релиза Gears 5 в 2019 году студия оказалась перед сложным выбором будущего направления. Финал предыдущей номерной части оставил открытый клиффхэнгер с судьбой персонажей нового поколения, однако вместо логического завершения трилогии команда предпочла отмотать таймлайн на 14 лет назад до событий оригинального боевика. Решение вернуться ко Дню Прорыва авторы объяснили непреодолимым желанием игроков и самих разработчиков снова работать исключительно с дуэтом классических бойцов.

Нас постоянно спрашивают, зачем выпускать эту игру, если все уже знают финал 3 части и судьбу героев. Однако те, кто играл только в оригинальную трилогию, на самом деле знают лишь верхушку айсберга. Существует огромное количество захватывающих историй об этих персонажах, которые раскрывают их как настоящих людей, а не просто фигурок из видеоигры. Команда просто хочет делать больше игр серии все время.

- Николь Фоссетт, бренд-директор The Coalition

Креативный директор Мэтт Сирси поддержал позицию коллеги, назвав персонажей классической трилогии семьей, вокруг которой строится вся идентичность бренда. По мнению руководства студии, 20-летнее наследие серии держится именно на харизме Маркуса и Дома, а любые попытки дистанцироваться от них лишают франшизу фундаментальной опоры. Создатели подчеркнули, что обширный лор позволяет находить бесконечное число поводов для создания приквелов, фактически откладывая дальнейшее движение вселенной вперед на неопределенный срок.

Арт-директор Арян Ханбек добавил, что возвращение легендарного тандема стало идеальным способом перезагрузки для привлечения новичков. Свежая аудитория получает максимально понятную точку входа без необходимости разбираться в событиях 4 и 5 частей, тогда как ветераны получают недостающие сюжетные главы о дружбе 2 солдат в период между Маятниковыми войнами и первым вторжением под землей.

Сюжетная линия Кейт Диаз и Джей Ди Феникса осталась без логической развязки после спорного финала Gears 5 с вариативной гибелью соратника. Выход Gears of War: E-Day на персональных компьютерах и консолях Xbox окончательно закрепил статус дуэта Маркуса и Дома в качестве безальтернативного лица франшизы на годы вперед.