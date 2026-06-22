Студия The Coalition заявляет, что не создавала E-Day в ответ на Gears 5: "Мы делаем её, потому что хотели"

В последние годы The Coalition выпустила Gears of War 4, продолжение, верное духу оригинальной трилогии, и Gears 5, более смелый эксперимент, который расширил сеттинг, добавил RPG-системы и разделил базу игроков. Теперь, с E-Day, студия возвращается к тому, что у неё получается лучше всего, и выбранной отправной точкой является самый драматичный из всех сюжетных моментов: День Возрождения.

Креативный директор Мэтт Сирси рассказал:

E-Day — это возвращение к истокам Gears of War. Лучший способ, который мы нашли, — это вернуться к Сере в ее самый темный час: день, когда Саранча поднялась из-под земли.

Сирси также ясно дал понять, что проект не был создан как реакция на критику предыдущей части. Бренд-директор студии Николь Фосетт подчеркнула:

Мы не создавали E-Day как реакцию на Gears 5. Мы создаём E-Day, потому что у нас была возможность сделать то, что мы хотели. Мы хотели вернуться к Дню Появления и позволить игрокам заново открыть для себя Маркуса и Дома, одновременно переходя на новый движок. Именно этого мы хотели, и именно это мы и сделали.

Дизайн миссий также был переосмыслен. Из неудач Gears 5 компания Coalition извлекла урок: открытый мир с транспортными средствами и миссии со свободными задачами плохо вписываются в формулу франшизы.

Из Gears 5 мы поняли, что передвижение на транспортных средствах не идеально подходит для Gears, и что свобода выбора миссии тоже не работает в Gears. Решением стала более линейная структура с плотными коридорами и, в конечном итоге, большими аренами, которые открывают доступ сразу к нескольким городским кварталам.

Gears of War: E-Day выйдет 6 октября 2026 года для ПК и Xbox Series, а также для сервиса Game Pass.