Таинственный Project Maverick от People Can Fly оказался приквелом Gears of War

People Can Fly, студия, создавшая Bulletstorm и Outriders, раскрыла, что же на самом деле представляет собой Project Maverick.

Впервые о Project Maverick стало известно в июне 2023 года. Тогда говорилось, что Project Maverick от People Can Fly будет полностью финансироваться Microsoft с бюджетом $30-50 млн и основан на одной из уже существующих франшиз Xbox.

С тех пор подробности оставались скудными, но теперь People Can Fly раскрыла информацию о Project Maverick в разделе "О нас" на сайте студии для инвесторов. Пожалуй, даже и неудивительно, что Project Maverick на самом деле оказался Gears of War: E-Day. В январе этого года стало известно, что разработчик сотрудничает с The Coalition над следующей игрой Gears of War.

Согласно сайту для инвесторов People Can Fly, в настоящее время студия работает над семью проектами. Среди них: Gemini, новая ААА-игра, разрабатываемая в партнерстве с издателем Square Enix; Maverick (Gears of War: E-Day), в сотрудничестве с Microsoft; Echo, режим для существующей игры, разработанный для Krafton; и проекты Bifrost и Victoria (Lost Rift), которые будут изданы самостоятельно.

Что касается Gears of War: E-Day, то это приквел к основной серии, события которого происходят за 14 лет до событий оригинальной игры. Фанаты Gears of War с нетерпением ждут новых подробностей и демонстрации геймплея этого проекта.