Технический директор Gears of War: E-Day назвала технологию MegaLights основой для реализации 60 FPS на Xbox Series X

На презентации State of Unreal 2026 студия The Coalition вновь показала Gears of War: E-Day, назвав игру главным технологическим прорывом в истории серии. Публике продемонстрировали техническое демо, которое работало на Xbox Series X в режиме 60 FPS и раскрывало весь потенциал передовых функций Unreal Engine 5.

Технический директор Кейт Райнер объяснила, что ради максимального реализма при воссоздании Дня Разлома — внезапного нападения Орды Саранчи — разработчикам пришлось полностью переписать всю технологическую базу. Именно эта масштабная работа объясняет, почему с момента выхода Gears 5 в 2019 году прошло так много времени. Ключевым аспектом презентации стала демонстрация новой системы освещения. На примере сцены в супермаркете Pay ‘n Save города Калона авторы показали работу технологии MegaLights. Она позволяет обрабатывать сотни источников света с честными динамическими тенями без потери кадров. Райнер подчеркнула, что на консолях текущего поколения подобные эффекты без этой технологии были бы попросту невозможны.

Окружение в игре стало интерактивным: например, экраны работающих телевизоров излучают динамический свет, создавая мягкие реалистичные тени. Внутренняя подсветка холодильников и витрин магазина также имеет независимые источники света, воссоздавая атмосферу настоящего супермаркета. Большое внимание уделили разрушаемости, реализованной через систему Geometry Collection. Осколки разбитых в бою витрин и другие разрушенные объекты теперь корректно реагируют на свет и физику столкновений благодаря аппаратной трассировке лучей. Более того, впервые в серии вспышки от выстрелов стали полноценными источниками света, отбрасывающими тени. Всего в сюжетной кампании на локации Калона задействовано несколько десятков тысяч таких световых точек.

Разработку также ускоряет глобальное освещение Lumen с аппаратным рейтрейсингом, позволяющее авторам менять свет в реальном времени, а технология Nanite увеличила детализацию геометрии игрового мира почти в 100 раз. При этом движок отлично масштабируется, поэтому игра будет работать стабильно не только на мощных ПК и Xbox Series X, но и на младшей консоли Xbox Series S.

Выход Gears of War: E-Day на Xbox Series X|S и ПК запланирован на 6 октября 2026 года. В августе пройдет открытое бета-тестирование, доступ к которому первыми получат игроки, оформившие предзаказ.