The Coalition намекнула на появление мультиплеера в Gears of War: E-Day

Будет ли в грядущей Gears of War E-Day многопользовательский режим, как в предыдущих частях серии? The Coalition поговорила об этом в недавнем интервью.

The Coalition и Microsoft представили потрясающий трейлер к E-Day во время Xbox Showcase на прошлой неделе. Да, оказалось, что этот трейлер не был сделан в реальном времени, но, тем не менее, он привел многих в восторг. С момента выхода трейлера фанаты задаются вопросом, будет ли в E-Day также включен многопользовательский режим. В новом интервью WindowsCentral креативный директор Мэтт Сирси вкратце коснулся этой темы, и хотя он не подтвердил наличие мультиплеера напрямую, но дал несколько намеков.

"Я бы сказал, что это следующая основная игра Gears, - ответил креативный директор на вопрос о мультиплеере, - у Gears довольно четкая ДНК для игровых режимов, так что вы, вероятно, можете предугадать, куда мы пойдем с E-Day".

Судя по этому ответу, вполне вероятно, что в E-Day появится любимый фанатами многопользовательский режим.

Gears of War: E-Day выйдет на Xbox и PC в еще не объявленную дату.