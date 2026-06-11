The Coalition отказалась от ИИ при разработке Gears of War: E-Day

Искусственный интеллект сегодня — это «слон в комнате», которого замечают абсолютно все. В игровой индустрии разработчики любого масштаба используют генеративный ИИ для снижения затрат, ускорения производства или тестирования новых возможностей. Интернет-сообщество воспринимает этот шаг крайне негативно, но многие компании уже называют его «новой нормой».
Студия Coalition, разрабатывающая Gears of War: E-Day, не относится к числу таких компаний: как подтвердил изданию IGN ее креативный директор Мэтт Сирси, при разработке игры не использовался генеративный ИИ.
«У нас отличная команда концепт-художников, и наш артбук будет просто потрясающим», — заявил Сирси.
The Coalition упорно работает над тем, чтобы привычная игрокам Gears of War не превратилась в машинную интерпретацию франшизы. Разработчики годами фиксировали каждую деталь лора и канона для максимального соответствия первоисточнику. Даже если E-Day изменит некоторые моменты, это затронет лишь локации, а не сами события.
А то вдруг он им красивых женщин нарисует)))
я куею! почему, когда заходит речь об использовании ИИ в разработке игр, все сразу думают о генерации изображении?? у ИИ много сфер применения - написание кода, автоматизация процесса и тд. Gruz_, заголовок некорректный, спроси ИИ как правильнее написать))
Акей, а почему мы должны верить Мэтту Сирси? А как мы это проверим?
А никак.
Наверняка им слишком дорого стало пользоваться ИИ