The Coalition отказалась от ИИ при разработке Gears of War: E-Day

Искусственный интеллект сегодня — это «слон в комнате», которого замечают абсолютно все. В игровой индустрии разработчики любого масштаба используют генеративный ИИ для снижения затрат, ускорения производства или тестирования новых возможностей. Интернет-сообщество воспринимает этот шаг крайне негативно, но многие компании уже называют его «новой нормой».

Студия Coalition, разрабатывающая Gears of War: E-Day, не относится к числу таких компаний: как подтвердил изданию IGN ее креативный директор Мэтт Сирси, при разработке игры не использовался генеративный ИИ.

«У нас отличная команда концепт-художников, и наш артбук будет просто потрясающим», — заявил Сирси.

The Coalition упорно работает над тем, чтобы привычная игрокам Gears of War не превратилась в машинную интерпретацию франшизы. Разработчики годами фиксировали каждую деталь лора и канона для максимального соответствия первоисточнику. Даже если E-Day изменит некоторые моменты, это затронет лишь локации, а не сами события.