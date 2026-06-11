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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 136 оценок

The Coalition отказалась от ИИ при разработке Gears of War: E-Day

Gruz_ Gruz_

Искусственный интеллект сегодня — это «слон в комнате», которого замечают абсолютно все. В игровой индустрии разработчики любого масштаба используют генеративный ИИ для снижения затрат, ускорения производства или тестирования новых возможностей. Интернет-сообщество воспринимает этот шаг крайне негативно, но многие компании уже называют его «новой нормой».

Студия Coalition, разрабатывающая Gears of War: E-Day, не относится к числу таких компаний: как подтвердил изданию IGN ее креативный директор Мэтт Сирси, при разработке игры не использовался генеративный ИИ.

«У нас отличная команда концепт-художников, и наш артбук будет просто потрясающим», — заявил Сирси.

The Coalition упорно работает над тем, чтобы привычная игрокам Gears of War не превратилась в машинную интерпретацию франшизы. Разработчики годами фиксировали каждую деталь лора и канона для максимального соответствия первоисточнику. Даже если E-Day изменит некоторые моменты, это затронет лишь локации, а не сами события.

Индустрия
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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Vad Pvn

А то вдруг он им красивых женщин нарисует)))

7
Saka Madiq

я куею! почему, когда заходит речь об использовании ИИ в разработке игр, все сразу думают о генерации изображении?? у ИИ много сфер применения - написание кода, автоматизация процесса и тд. Gruz_, заголовок некорректный, спроси ИИ как правильнее написать))

2
Yoshemitsu
ее креативный директор Мэтт Сирси, при разработке игры не использовался генеративный ИИ.

Акей, а почему мы должны верить Мэтту Сирси? А как мы это проверим?

А никак.

2
Tiona

Наверняка им слишком дорого стало пользоваться ИИ

1