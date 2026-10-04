The Coalition подтвердила, что PC-версия Gears of War: E-Day получит офлайн-режим уже 6 октября

Несмотря на то, что Gears of War: E-Day уже с 1 октября доступна владельцам премиум издания, игра по-прежнему не появилась в сети. Оказалось, всё дело в том, что студия The Coalition выпустила игру без офлайн-режима - судя по всему, чтобы обеспечить игре отсутствие взлома.

Тем не менее, студия официально подтвердила, что несмотря на то, что на данный момент на ПК возможность играть без подключения к сети отсутствует, данное ограничение будет снято одновременно с полноценным релизом шутера.

Таким образом, офлайн-режим в Gears of War: E-Day добавят 6 октября - вместе с релизом стандартного издания игры. Скорее всего, взлом игры произойдет в этот же день.