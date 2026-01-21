The Coalition полагает, что в Gears of War: E-Day будет "одна из лучших историй в серии Gears"

Gears of War: E-Day разрабатывается с акцентом на то, чтобы вернуть франшизе ее прежнюю атмосферу. Предстоящая приквел серии должен стать возвращением к истокам, которые сделали первые игры столь популярными среди миллионов поклонников, что стало особенно заметно после выхода Gears of War 2.

Возвращение к стилю и атмосфере оригинальных игр, изучение деталей E-Day и представление того, что может произойти с городом — и с солдатами, которые его защищают — когда из-под земли начали вырываться монстры, стало прекрасным отправной точкой», — отметил креативный директор Мэтт Сирси.

Впрочем, новый проект родился из явного творческого энтузиазма со стороны The Coalition. По словам креативного директора, разработчики давно хотели рассказать историю, которая бы раскрыла больше о том, что связывает главных героев франшизы

Это история, которую мы с нетерпением ждали возможности рассказать, поэтому процесс был чрезвычайно энергичным. В лоре есть базовые элементы, на которых мы можем построить свою историю, но при этом в ней достаточно места, чтобы можно было добавить что-то новое.



Мы уверенны, что у игры есть потенциал стать одной из лучших историй в серии Gears и, без сомнения, одной из самых душевных и эмоциональных, поскольку она посвящена Маркусу, Дому и истокам дружбы, которая возникла между ними в этой игре, — заключил креативный директор.