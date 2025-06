The Coalition "в восторге" от разработки Gears of War: E-Day

На Xbox Games Showcase 2025 по тем или иным причинам не нашлось места многим крупным грядущим играм, и одной из них стала Gears of War: E-Day, релиз которой запланирован на следующий год.

Естественно, отсутствие игры не осталось незамеченным, и, отвечая на вопросы в эфире подкаста Xbox, гости из The Coalition рассказали, что же сейчас происходит с E-Day. По словам разработчиков, сейчас они «не могут» делиться подробностями о ходе работы над Gears of War E-Day, но заверили, что команда «в восторге» от работы над приквелом к франшизе.

"Все идет хорошо, игра все еще в разработке, так что я не могу сейчас много говорить о E-Day. Впрочем, в будущем нам обязательно будет чем поделиться.



В прошлом году, когда мы анонсировали E-Day на Xbox Showcase, нас ждал отличный прием, и вся команда прониклась любовью сообщества Gears of War, увидев трейлер. Нам очень нравится разрабатывать ее. [...] мы еще многое узнаем о E-Day".

Возможно, что отсутствие E-Gears of War E-Day на Xbox Games Showcase 2025 объясняется веской причиной - совсем скоро мы получим Gears of War: Reloaded, и The Coalition наверняка не хочет отвлекать внимание от игры, релиз которой состоится через пару месяцев.