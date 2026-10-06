The Coalition выпустила масштабный предрелизный патч для Gears of War: E-Day

Сегодня, 6 октября 2026 года, состоится долгожданный международный релиз шутера Gears of War: E-Day. Буквально за считаные часы до официального запуска студия The Coalition выпустила для игры крупное обновление, призванное устранить технические проблемы, выявленные игроками в ходе фазы раннего доступа.

Основной упор в патче сделан на общую стабильность и производительность. Разработчики улучшили аппаратную совместимость, обновили онлайн-диагностику и доработали систему авторизации через службы Xbox (в частности, решена проблема со сбоями при расхождении системного времени на устройстве).

В сетевых режимах ликвидировано зависание Versus-матчей на экране «Waiting for players» и баг в режиме «Подрыв», где бомба фиксировалась в состоянии разминирования при гибели игрока. Также устранена ошибка «Bilefrog-Kalona», отключавшая второго пользователя на разделенном экране после выхода из паузы.

Значительные изменения претерпела и сюжетная кампания. Разработчики скорректировали баланс и механику турелей, а также устранили ряд багов во втором и четвертом актах — включая сбои при защите Электростанции. Кроме того, была полностью переработана логика наград: теперь подключающиеся к чужой сессии пользователи не будут ретроактивно получать достижения «Военного журнала» и бонусы Горнила, заработанные до их фактического входа в игру.

Не остались без внимания и фанаты Horde Siege. В режиме «Осада Орды» исправлены неполадки с закрытием целей Siege Blitz Secure, а в миссии Downtown West Blitz разработчики починили вызов эвакуационного вертолета, который ранее в некоторых случаях просто не прилетал на локацию.

Обновление уже доступно для загрузки на всех целевых платформах и полностью завершает подготовку проекта к глобальному старту.