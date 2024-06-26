The Coalition взялась за продвижение Gears of War: E-Day в Gears 5

The Coalition планирует вернуться к истокам серии Gears с игрой Gears of War: E-Day, и пока вокруг новой Gears наблюдается повышенный ажиотаж, разработчики не удержались и упомянули о своем будущем проекте в Gears 5. Так вот, каждый раз, когда игроки загружают Gears 5, их встречает небольшое сообщение о Gears: E-Day, в котором говорится об особенностях игры, ожидаемых фанатами.
Познайте весь тот ужас, пережитый в День Разлома, вместе с Маркусом Фениксом в продолжении одной из самых известных игровых саг.
За четырнадцать лет до событий Gears of War герои войны Маркус Феникс и Дом Сантьяго возвращаются домой, чтобы столкнуться с новым кошмаром: ордой саранчи. Это подземные монстры, ужасные и безжалостные, прут из-под земли, атакуя само человечество.
Разработанная с нуля с использованием Unreal Engine 5, Gears of War: E-Day отличается небывалой реалистичностью графики.
И хотя здесь нет никакой новой информации, это, возможно, еще одно заявления разработчиков в адрес того, что это действительно следующая основная игра по Gears.
Если говорить о том, когда состоится релиз Gears of War: E-Day, то ходят слухи, что игру могут выпустить уже в 2025 году, но пока ничего не подтверждено. Так что не стоит воспринимать информацию о новой игре в Gears 5 как намек на ее скорый релиз, тем не менее, хочется надеяться, что в 2025 году мы наконец-то сможем пережить этот Судный день.
Страшно даже представить какой там будет гипер графоний! Амуда где то плачет в сторонке)
Игра топчег будет с расчлененкой нечисти
Разработанная с нуля с использованием Unreal Engine 5, Gears of War: E-Day отличается небывалой реалистичностью графики.
Что болтать впустую, пусть покажут реальный геймплей, который будет работать на xbox series X, хотя бы на 10 секунд.
Хелблейд 2 не переплюнут, надо же как-то стабильные 30 кадров сделать в динамике.