The Verge: Gears of War: E-Day выйдет в 2025-м году; Fable - с октября по декабрь следующего года

Том Уоррен, главный редактор авторитетного издания The Verge, поделился более конкретными сроками выхода предстоящих Gears of War: E-Day от студии The Coalition и Fable от студии Playground Games.
По его информации, Microsoft намерена выпустить Fable в период с октября по декабрь 2025-го года. Кроме того, несмотря на то, что издатель не поделился годом выхода Gears of War: E-Day на прошедшей презентации Xbox Games Showcase, релиз игры запланирован на 2025-й год - она должна выйти даже раньше чем Fable.
Таким образом, по всей видимости на 2025-й год у Microsoft намечается одна из лучших игровых линеек от издательства за последние годы.
Фейбл по хорошему надо выпускать весной-летом, чтобы не было конкуренции с той же гта6 и подобным мастодонтам. Авось за невзрачной героиней будет вполне интересная игра, но и она может уйти в небытие при более весомых конкурентах.
год оф вар нормальная игра, хорошо что на коробку слили