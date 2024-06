The Verge: Gears of War: E-Day выйдет в 2025-м году; Fable - с октября по декабрь следующего года

Том Уоррен, главный редактор авторитетного издания The Verge, поделился более конкретными сроками выхода предстоящих Gears of War: E-Day от студии The Coalition и Fable от студии Playground Games.

По его информации, Microsoft намерена выпустить Fable в период с октября по декабрь 2025-го года. Кроме того, несмотря на то, что издатель не поделился годом выхода Gears of War: E-Day на прошедшей презентации Xbox Games Showcase, релиз игры запланирован на 2025-й год - она должна выйти даже раньше чем Fable.

Таким образом, по всей видимости на 2025-й год у Microsoft намечается одна из лучших игровых линеек от издательства за последние годы.