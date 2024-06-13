Трейлер Gears of War: E-Day не был снят в режиме реального времени

Дебютный трейлер Gears of War: E-Day вызвал немало эмоций. Тогда Microsoft отметила, что все, что мы увидели в трейлере, создавалось в реальном времени. Но оказывается, что трейлер рендерился не в реальном времени.
Как сообщил GameSpot представитель The Coalition, трейлер Gears of War: E-Day не был отрендерен в реальном времени. И хотя в нем использовались внутриигровые модели, текстуры и окружение, он создавался не в реальном времени.
"Трейлер Gears of War: E-Day был создан в сотрудничестве The Coalition, Blur Studios и GNet с использованием внутриигровых моделей, текстур и окружения - все это было создано на движке Unreal Engine 5. Он не был создан в реальном времени, как полагают некоторые".
Другими словами, то, что мы увидели, - это предварительно отрендеренные кадры, с которыми не смогут справиться даже высокопроизводительные ПК.
События Gears of War: E-Day происходят за 14 лет до событий Gears of War. Герои войны Маркус Феникс и Дом Сантьяго возвращаются домой, чтобы столкнуться с новым кошмаром: ордой саранчи. Эти подземные монстры, ужасные и безжалостные, рвутся из-под земли, нападая на все человечество.
Ну так, в трейлере и было написано In-Engine Footage
И чё?
Ну многие я думаю растроились/обиделись/удивились, хейтыры наоборот обрадуются, так что пост впринципе может существовать.
И? Учитывая как по сей день выглядит 5-ка, E-Day будет выглядеть точно не хуже.
Короче очередной пререндер