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Фильм по Elden Ring может длиться почти три часа и включать масштабные битвы с монстрами и драконами
В World of Warcraft: Forever сломалась система резервирования имён перед запуском
PlayStation представила коллекционную книгу за $325 на фоне критики отказа Sony от дисков
Punch Upon a Time выходит в ранний доступ - сказочные герои сходятся в командных драках
Разнести музей и избить боссов - представлен геймплей безумного экшена A Few at the Museum
Кукла пытается сбежать из безумного театра - у психологического хоррора Pierrot появилась демоверсия
Организаторы SaveMassEffect за 20 минут собрали деньги на новые билборды у офисов EA и The Game Awards
Критики высоко оценили ремастер The Wolf Among Us - игра получила оценку выше оригинала
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Call of Duty: Modern Warfare 4 - почти восемь минут геймплея с русской нейроозвучкой Arte AI
Моды в играх... Какие модификации портят игру и превращают её в клоунаду
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Манифест по Mass Effect 5 - фанаты требуют спасти серию после закрытия BioWare и отмены Mass Effect 5
Ларе Крофт - 30 лет: вспоминаем путь легенды Tomb Raider
Представляем монгольскую конторционистку в Carnival Hunt
NemiGames Studio показали русский дубляж для Spider Man Web Of Shadows
От компактного ПК до игровой сборки: краткий обзор линейки кулеров FSP
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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