В Gears of War: E-Day на старте не будет приватных матчей - их добавят позже

The Coalition подтвердила, что Gears of War: E-Day выйдет без нескольких привычных функций серии. В частности, на старте в игре не будет приватных матчей, однако разработчики планируют вернуть их в одном из будущих обновлений.

Ранний доступ Gears of War: E-Day стартует 1 октября, а полноценный релиз состоится 6 октября. Перед запуском The Coalition рассказала о планах на развитие игры и объяснила, почему часть знакомых поклонникам возможностей не удалось реализовать к релизу.

Разработчики называют отсутствующие элементы «наследными функциями» серии. Среди них оказались приватные лобби, Meat Shields, дуэли с бензопилами и некоторые виды оружия из предыдущих частей. При этом The Coalition подчёркивает, что эти возможности «не исчезли из серии» и команда рассматривает их возвращение.

Причиной стала разработка E-Day с нуля. The Coalition хотела изменить и расширить некоторые базовые механики, включая систему укрытий, боевую систему и поведение противников. Из-за этого команде пришлось расставлять приоритеты, и перенести абсолютно все функции из предыдущих игр к релизу не удалось.

При этом разработчики пока не обещают, что каждая отсутствующая возможность обязательно появится именно в E-Day. В The Coalition заявили, что команда работает над тем, какие фанатские функции стоит добавлять после релиза, а какие могут появиться уже в следующей игре серии.

У Gears of War: E-Day будет достаточно времени для дальнейших обновлений. Первый сезон контента продлится до 1 декабря, а разработчики уже раскрыли названия последующих сезонов вплоть до четвёртого. Поэтому часть привычных элементов серии ещё может вернуться в игру после релиза.