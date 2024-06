В Gears of War: E-Day появится трассировка лучей для освещения, отражений и теней

Пару дней назад Microsoft представила приквел к первой игре Gears of War, получивший название Gears of War: E-Day, которая создана на движке Unreal Engine 5, и сегодня мы можем поделиться некоторыми дополнительными техническими подробностями о ней.



По словам Microsoft, E-Day будет использовать трассировку лучей для улучшения освещения, отражений и теней. Кроме того, в игре будет в 100 раз больше деталей окружения и персонажей, чем в Gears 5. The Coalition также обещает реализовать разрушения и кровотечения нового поколения. Кроме того, в игре будут использованы передовые технологии анимации. Другими словами, это будет одна из самых красивых игр на UE5.

Поскольку Gears of War: E-Day использует UE5, мы можем предположить, что освещение с трассировкой лучей будет Lumen. Что касается прорисованных лучом теней, то MS, возможно, имеет в виду Virtual Shadow Maps. И да, можно предположить, что игра будет использовать преимущества Nanite.



The Coalition также подтвердила, что дебютный трейлер игры - это трейлер на движке, а не CG. Хотя мы не знаем, на какой платформе он был запущен, это не было предварительно отрендеренное видео. Так что давайте подождем и посмотрим, удастся ли разработчикам повторить эту графику.