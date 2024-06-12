В Gears of War: E-Day появится трассировка лучей для освещения, отражений и теней

Приквел к популярной серии шутеров от третьего лица, который переносит игроков на 14 лет назад, в самое начало войны против Орды саранчи. В центре сюжета — знакомые и полюбившиеся фанатам герои, Маркус Феникс и Доминик Сантьяго, которые после долгих сражений возвращаются домой, надеясь на заслуженный отдых.

Но судьба распоряжается иначе. Из недр земли внезапно прорывается новая, невиданная доселе угроза — Орда саранчи. Эти чудовищные создания, безжалостные и кровожадные, стремятся уничтожить всё на своём пути, ввергнув человечество в пучину хаоса и отчаяния.

Маркус, Дом и их боевые товарищи оказываются на переднем крае обороны, вынужденные в спешке организовывать сопротивление против нависшей над планетой угрозы. Игрокам предстоит вжиться в роль Маркуса и принять участие в самых первых, самых отчаянных битвах против Орды.