В Gears of War: E-Day пройдёт бета-тестирование мультиплеера начиная с 6 августа

Microsoft проведёт бета-тестирование многопользовательского режима Gears of War: E-Day, призванное проверить сетевые возможности долгожданного приквела перед официальным релизом: тестирование начнётся 6 августа в рамках первого из двух тестовых уикендов.

По данным компании, первая бета-сессия будет открыта для пользователей, оформивших предварительный заказ на любое издание игры, как цифровое, так и физическое, а также для подписчиков Xbox Game Pass.

Вторая сессия должна быть открыта для всех, но компания из Редмонда пока не сообщила точных деталей о том, как можно будет получить доступ к тестированию: информация об этом, вероятно, появится ближе к началу.

Как и в случае с запуском Gears of War: Reloaded, бета-версия многопользовательского режима позволит игрокам заранее опробовать соревновательные режимы игры и ознакомиться с новыми возможностями этой части.

Выход Gears of War: E-Day 6 октября станет эксклюзивом для Xbox и, следовательно, не будет выпущен на PS5.