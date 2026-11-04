В Gears of War: E-Day стартовало празднование 20-летия франшизы с возвращением режима Guardian и усложненной "Ордой"

Студия The Coalition запустила праздничные мероприятия в честь 20-летнего юбилея знаменитой игровой серии Gears of War. Разработчики развернули специальное контентное обновление для шутера Gears of War: E-Day, которое включает временные геймплейные плейлисты, уникальные испытания и эксклюзивные внутриигровые награды для сообщества.

Главным нововведением для любителей соревновательного мультиплеера стало возвращение классического режима Guardian («Страж»). По правилам этого матча, ключевая задача каждой команды — защитить собственного лидера и ликвидировать командира соперников, так как бесконечное возрождение рядовых бойцов возможно только до тех пор, пока их лидер остается в живых. Юбилейный плейлист Guardian уже добавлен в ротацию Versus и доступен для всех пользователей.

Для фанатов кооператива студия подготовила усложненную вариацию режима Horde Siege («Осада Орды») под названием «For the Queen» («За Королеву»). Главным изменением стало полное отключение склада снабжения, что лишает команду источников ресурсов на карте. Теперь выживание отряда целиком зависит от стартовых комплектов экипировки (Loadouts): игрокам необходимо координировать выбор оружия еще до начала сессии, так как восполнить боезапас в процессе отражения волн Саранчи будет невозможно.

Помимо новых плейлистов, в игре стартовали праздничные испытания для разблокировки эксклюзивной кастомизации: юбилейного скина Omen для оружия и баннеров профиля. Кроме того, непосредственно в день рождения франшизы — 7 ноября — все пользователи получат бесплатный внутриигровой подарок.