В начале июня Microsoft проведёт презентации Xbox Games Showcase и Gears of War: E-Day Direct

Xbox официально подтвердила подробности летней презентации этого года. Xbox Games Showcase 2026 будет транслироваться в прямом эфире с воскресенья, 7 июня, в 20:00 МСК, после чего пройдет презентация Gears of War в рамках E-Day Direct.

Презентация обещает «первые обзоры игрового процесса и важные новости о предстоящих играх от наших собственных студий по всей семье Xbox, а также от наших сторонних партнеров по всему миру — от крупнейших франшиз до будущих инди-хитов».

Сразу после Showcase мы более подробно расскажем об одной из игр, выходящих в конце этого года, от команды, создавшей франшизу Gears, — The Coalition Studio. Gears of War: E-Day Direct перенесет игроков в начало Дня Возрождения, предложив новые подробности, игровой процесс и информацию о долгожданной истории происхождения саги Gears of War.

Президент Xbox Аша Шарма также подтвердила, что Xbox FanFest вернётся, чтобы отметить 25-летие Xbox. Презентация пройдет в те же выходные, что и Summer Game Fest, который состоится в пятницу, 5 июня, в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.