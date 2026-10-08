Владельцы RX 5000 просят AMD добавить программную трассировку лучей ради запуска Gears of War: E-Day

Владельцы видеокарт Radeon RX 5000 призывают AMD добавить для архитектуры RDNA первого поколения возможность программной трассировки лучей. Поводом стал выход Gears of War: E-Day, которая требует аппаратную поддержку трассировки лучей и не позволяет запускать игру на видеокартах без соответствующих блоков, включая популярную Radeon RX 5700 XT.

Несмотря на возраст, представители семейства RX 5000 по-прежнему способны показывать неплохую производительность в обычной растеризации. Однако специализированные ускорители трассировки лучей AMD появились только в архитектуре RDNA 2, использованной в Radeon RX 6000. В официальных минимальных требованиях E-Day указаны GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600, а также прямо отмечено, что необходим GPU с аппаратной поддержкой трассировки лучей.

Пользователи предлагают AMD реализовать программный вариант трассировки лучей, который позволил бы хотя бы запускать подобные игры на RDNA 1, даже ценой серьёзного падения производительности. В качестве аргумента приводится Linux: там открытый драйвер RADV позволяет выполнять часть операций трассировки лучей на старых Radeon программными средствами. В сообществе при этом признают, что скорость такого решения может оказаться значительно ниже аппаратного RT.

Проблема постепенно выходит за рамки одной Gears of War. Подобные аппаратные требования уже встречаются в современных играх, а владельцы старых, но всё ещё достаточно производительных в растеризации видеокарт оказываются полностью отрезаны от их запуска. В обсуждениях Gears of War: E-Day владельцы RX 5700 XT ещё до релиза опасались именно такого сценария, а некоторые пользователи указывали на программный RT в Linux как на возможный обход аппаратного ограничения.