Возможно, Gears of War: E-Day выйдет и на PS5

В настоящее время студия The Coalition ищет сотрудников для работы над многопользовательской составляющей Gears of War: E-Day. В одном из сообщений о наборе сотрудников говорится, что они должны иметь опыт работы с PlayStation Network. Возможно, это ранний признак того, что в перспективе Gears of War: E-Day также выйдет и на PS5.

Как и все остальные игры для Xbox, Gears of War: E-Day выйдет в Steam. Фактически, у нее уже есть своя страница на платформе. А вот то, что студия прямо указала на PSN в заявке, весьма интересно.

Не исключено, что Gears of War: E-Day станет временным эксклюзивом Xbox, так как Microsoft уже планирует выпуск игры на PS5 спустя несколько месяцев или год после официального релиза на Xbox. В любом случае у Microsoft в запасе еще предостаточно времени, а значит, можно взвесить все за и против.

Можно возразить, что объявление о вакансии указывает на PSN как на альтернативу, а не как на платформу для работы. Однако представители The Coalition могли бы донести ту же мысль, не упоминая PSN. Поэтому данное объявление о вакансии можно считать чем-то существенным, о чем пока нельзя говорить.