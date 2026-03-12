Выход Gears of War: E-Day и Halo: Campaign Evolved по-прежнему запланирован на 2026 год

Начало 2026 года для игрового подразделения Microsoft выдалось крайне богатым на события и порой не очень радужные. После январской презентации Xbox Developer_Direct 2026 у сообщества сложилось впечатление, что компания сосредоточит все ресурсы на трех основных проектах: Forza Horizon 6, Kiln и новой Fable. Масла в огонь подлил уход Фила Спенсера с поста руководителя — потеря столь значимой фигуры заставила многих усомниться в возможности реализации амбициозных планов и своевременном выходе крупных блокбастеров.

Однако выступление Джейсона Рональда, вице-президента Xbox по направлению Next Generation, на конференции GDC развеяло эти опасения. Он подтвердил, что в добавок к уже озвученным проектам Gears of War: E-Day и Halo: Campaign Evolved ремейк первой части всё еще находятся в графике релизов на 2026 год.

В этом году Xbox представит невероятную линейку игр — от возвращения культовых франшиз вроде Halo и Gears of War до крупных проектов от наших партнеров и смелых идей независимых разработчиков.

— заявил Рональд.

Как отмечается, выход новых крупных игр станет частью празднования 25-летия бренда Xbox, которое состоится в конце этого года. Помимо выпуска игр, компания планирует масштабное обновление экосистемы. Ранее мы уже подробно разбирали технологическую базу будущего поколения консолей, включая использование нейросетей для апскейлинга и глубокую интеграцию трассировки лучей — общие планы на проект Project Helix.

В ближайшие месяцы Microsoft обещает поделиться новыми подробностями, скриншотами и кадрами игрового процесса Gears of War и Halo, чтобы подтвердить серьезность своих намерений на текущий игровой год.